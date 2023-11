Besnik Hasi doet boekje open over zijn contract bij KV Mechelen

Anderlecht, Legia Warschau, Olympiakos en Al-Ahli, maar nu een verhaal bij KV Mechelen. Een fikse ommekeer voor Besnik Hasi.

Van echte topclubs naar Al-Raed en KV Mechelen. Het kan ook voor een voetbaltrainer verkeren, maar voor Besnik Hasi maakt het helemaal niet uit.

“Kijk... Ik heb inderdaad bij grote clubs gewerkt en het meeste wat ze daar vragen is dominantie. Daar ben ik ook mee opgegroeid bij Anderlecht. Bij mijn aanstelling hier sprak ik van ‘no-nonsensevoetbal’, maar dat wil niet zeggen dat we niet gaan voetballen, hé”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Hasi is niet van plan om met KV Mechelen grote risico’s te nemen. Met 70 procent balbezit win je niet automatisch de drie punten, zo gaf Hasi nog mee. Zijn contract is trouwens ook opvallend, want hij heeft er slechts eentje tot het einde van dit seizoen.

“Voor mij was de duur van het contract of de cijfertjes niet belangrijk”, gaat Hasi verder. “De mogelijkheid om hier te werken was dat wel. Er is ook helemaal niets afgesproken van wat er gebeurt bij handhaving, degradatie, ... Dat interesseert me ook niet momenteel.”