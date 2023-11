Real Madrid-vedette Jude Bellingham is de nieuwe Golden Boy, ook bij Union hebben ze zowaar reden om te vieren

Niemand anders dan Jude Bellingham is met de prestigieuze prijs van Golden Boy aan de haal gegaan. Aan deze verkiezing waren nog wel meer prijzen verbonden, wat ook bij Union onrechtstreeks op gejuich zal onthaald worden.

Het Italiaanse magazine Tuttosport heeft de prijs van Golden Boy toegewezen aan de beste voetballer jonger dan 21 jaar op de Europese voetbalvelden. Er kon wat dat betreft niet om Jude Bellingham heen gekeken worden. Het bij Birmingham opgeleide jonge talent zette al mooie stappen bij Dortmund, waar hij een toptransfer versierde.

Real Madrid legde zo'n 100 miljoen euro voor hem op tafel en zijn start bij de Koninklijke werd een waar sprookje. Met 13 doelpunten en 3 assists in 14 wedstrijden kan de 20-jarige Engelsman in de Spaanse hoofdstad onwaarschijnlijke statistieken voorleggen.

Een nevenprijs was die voor beste voorzitter en de laureaat in deze categorie is Tony Bloom. Dat is natuurlijk de eigenaar van Union, al krijgt hij deze prijs vanwege zijn werk bij Brighton. In België kunnen de knappe prestaties van Union zeker op evenveel waardering rekenen.