Antwerp feliciteert Muja voor zijn EK-ticket, Squadra slaakt voorlopig zucht van opluchting en Engelsen doen het zuinig

In heel wat interlands werd gestreden voor de EK-tickets. Vooral voor de Squadra was het stressen. Voorlopig draait het voor de Italianen positief uit, maar ze zijn er nog niet. Het Albanië van Arbnor Muja heeft zich wel al geplaatst. De belangrijkste uitslagen van gisterenavond op een rijtje.

Moldavië - Albanië 1-1

Geen affiche die hier snel bij de belangrijkste matchen geplaatst zal worden, maar het gelijkspel betekent wel dat Albanië voor de tweede keer in de geschiedenis naar het EK mag. Een bijzondere gebeurtenis voor Arbnor Muja, die wel pas in blessuretijd inviel. Desalniettemin was Antwerp er snel bij om hem te feliciteren.

Italië - Noord-Macedonië 5-2

Zou Noord-Macedonië terug voor boeman spelen? Liever niet dachten de Italianen, die ondanks een gemiste penalty van Jorginho hun voorsprong met de rust in zicht uitdiepten naar 3-0. Ruim een kwartier voor tijd werd het nog 3-2, maar Italië stelde zijn zege veilig. Als het tegen Oekraïne een punt pakt, mag het naar het EK.

Engeland - Malta 2-0

In Engeland hadden ze al een telraam voorzien voor de confrontatie met het Malta van onder meer Teddy Teuma. Dat bleek uiteindelijk helemaal niet nodig. Een owngoal en een treffer van de onvermijdelijke Harry Kane zorgden voor een sobere 2-0. Het was wel door buitenspel van Kane dat de VAR de 3-0 afkeurde.

Denemarken - Slovenië 2-1

Denemarken heeft zich geplaatst voor het EK, met dank aan een paar bekenden van de Belgische competitie. Joakim Maehle (ex-Genk) en Thomas Delaney (Anderlecht) maakten de Deense doelpunten. Dat volstond voor een nipte overwinning tegen de Slovenen.