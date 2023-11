Olivier Deschacht geeft zijn ongezouten mening over terugkeer van Alderweireld bij Rode Duivels

Vandaag spelen de Rode Duivels hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd. Het is vanaf dan vooral uitkijken met welke spelers bondscoach Tedesco naar Duitsland zal trekken.

Nog een allerlaatste EK-kwalificatiewedstrijd vandaag. Met inzet, want er moet gewonnen worden van Azerbeidzjan om zeker reekshoofd te zijn op het EK volgend jaar in Duitsland. Volgens Olivier Deschacht moeten we alvast niet staan roepen dat we Europees kampioen kunnen worden, maar er mag wel wat hoop zijn.

“We moeten wel ambitieus blijven. We zijn in elk geval sterker dan twee jaar geleden”, vertelt hij aan De Zondag. “We hadden nog geen Theate, geen Onana, Trossard is beter dan toen, Lukaku – in Qatar licht geblesseerd –, en Kevin De Bruyne – toen vermoeid –, zullen volgende zomer weer top zijn, Alderweireld keert misschien nog terug…”

Alderweireld er opnieuw bijhalen, Deschacht is er in ieder geval voorstander van. “Ik begrijp wel dat je respect moet hebben voor de jongens die al de hele campagne meedraaien, maar voor mij mogen zulke sentimenten niet doorwegen. Je moet toch altijd de beste spelers meenemen?”

“Zelfs op de bank kan Alderweireld heel nuttig zijn. Tegen een topland een speler met zo’n ervaring inbrengen, is altijd een troef. Beter toch dan dat een jongen van 21 het moet oplossen?”, besluit Deschacht.