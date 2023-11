Simon Mignolet spreekt klare taal: "Dit is de enige manier om de boel nog te keren bij Club Brugge"

Club Brugge kent niet zijn allerbeste seizoen. Coach Ronny Deila wordt dan ook steeds meer in vraag gesteld.

Ook Simon Mignolet ziet dat het dit seizoen niet op rolletjes loopt bij zijn Club Brugge. Het is een seizoen met twee gezichten. "En twee delen", reageert de doelman bij Het Belang van Limburg. "Enerzijds schreven we in Europa een mooi verhaal."

"Dat wordt nu een beetje onderschat en aan de kant geduwd. Dat is jammer, maar het is anderzijds onze eigen schuld. We presteren niet constant genoeg in de eigen competitie. En dat was in de Conference League — op Aarhus na — wel het geval", onderstreept Mignolet de Europese sucessen van blauw-zwart.

Hij ziet dan ook maar één manier om alles om te draaien. "Al vind ik dat we tijdens de laatste wedstrijden opnieuw wat stabieler waren. De enige wedstrijd die we nog verloren, was tegen Union. Een reeks neerzetten is volgens mij de enige manier om de boel te keren."