Breekt interlandbreak ritme van Anderlecht? 'Openlijke twijfels bij sterkhouder'

RSC Anderlecht zat in een goede flow, maar toen kwam de interlandbreak. Het is uitkijken hoe paarswit uit de periode van interlands komt.

Zondag speelt RSC Anderlecht de derby tegen RWDM. Brian Riemer hoopt alvast dat de interlandbreak de flow waarin zijn ploeg zat niet zal breken.

Heel wat jongens kwamen met een goed rapport terug van hun interlands. Dat geldt zeker voor Arnstad die scoorde en een assist uitdeelde en ook Diawara, twee keer aanvoerder bij Guinee, keerde met een goed gevoel terug.

Onderscheiding was er voor Ashimeru bij Ghana. Hij veranderde volgens de bondscoach van de tegenstander in zijn eentje de wedstrijd en niemand kon hem nog houden. Ook de Belgen deden het bijzonder goed in de interlandbreak, zowel bij de beloften als de Rode Duivels.

Is Smeichel wel de nummer één?

Maar voor de Denen was het een ander geval. Schmeichel kreeg heel veel kritiek na een vermijdbare tegengoal. Hij kreeg een 2 op 10 van Bold en men vroeg openlijk of hij wel de nummer één is voor het EK. Dolberg was maar één keer starter, terwijl Dryer ondanks zijn vorm van het moment zelfs helemaal niet in actie kwam.