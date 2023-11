Gent, Genk, Standard, Anderlecht en Club Brugge willen zelfde verdediger, blauw-zwart krijgt via buitenland andere extra kans

We mogen stilaan opnieuw gaan denken aan de volgende transfermercato. En deze winter zou het wel eens kunnen knallen in België. Zo zitten er niet minder dan vijf teams achter Nathaniel Adjei aan.

De 21-jarige Nathaniel Adjei is een speler die in de belangstelling staat van heel wat teams uit de Jupiler Pro League. Zoals we eerder al aangaven wil de hele Belgische top er hem dus graag bij hebben, maar er is ook concurrentie uit het buitenland.

Rangers, Celtic, Bologna, QPR en zeker Leeds United horen bij de concurrenten. En die laatsten lijken volgens Engelse media zeker kans te maken. Voor de Belgische ploegen is dat geen al te goed nieuws als ze achter het net zouden vissen.

Struijk als slag om de arm?

Behalve misschien Club Brugge. Zij hebben met Pascal Struijk namelijk zoals geweten al een tijdje een andere optie op het oog, al moet die heel wat geld kosten. Leeds United wilde hem voorlopig echter nog niet laten gaan.

Als de Engelse club er echter in zou slagen om Nathaniel Adjei in te lijven, zouden ze het misschien wél overwegen om Struijk sneller te lossen. En zo zou de Belgische Nederlander alsnog in de Jupiler Pro League kunnen belanden.