STVV-trainer Fink tevreden met punt tegen Antwerp ondanks late tegentreffer: "20 miljoen versus 120 miljoen"

Veel analisten hadden STVV voor het seizoen begon een degradatieplek toegewezen. Maar de Kanaries staan halverwege in de buik van het klassement en lieten tegen Antwerp nog maar eens zien dat Thorsten Fink er een goed voetballende machine van gemaakt heeft.

Na een lastig openingskwartier tegen Antwerp nam Sint-Truiden het commando over op Stayen. Dat zorgde ook voor een doelpunt op slag van rust. Maar Antwerp kwam in het slot toch nog langszij.

Toch is STVV-trainer Thorsten Fink tevreden met het behaalde punt. "We hadden vandaag niets te verliezen tegen de kampioen, bekerwinnaar en supercupwinnaar", opende Fink op de persconferentie achteraf. "We zijn een ploeg van 20 miljoen die het moesten opnemen tegen eentje van 120 miljoen. Dan moet je blij zijn met een punt."

Dat Antwerp in de tweede helft vaker de bal had en meer druk zette, was dan ook niet onlogisch volgens de Duitser. "Ze kunnen wisselen zonder kwaliteitsverlies. Het is een topteam dat ook Champions League speelt. Dan is het logisch dat het lastig wordt naarmate de wedstrijd vordert. Als we de tweede helft konden spelen zoals de eerste, stonden we nu mee bovenaan. Maar dat is niet realistisch", beseft hij.

Balans na heenronde

Na 15 wedstrijden staat STVV met 19 punten op plaats 8 in het klassement. Als ze de drie punten konden vasthouden, konden ze op de deur van de top 6 aankloppen. Maar de ambities van Finck lagen toch anders vooraf: "Ik had 20 punten als doel gesteld. Het zijn er 19 geworden, slecht is dat toch niet."

Ook doelpuntenmaker Steuckers was niet ontevreden over de balans na de heenronde, maar: "Er had meer in gezeten", vertelt de jonge middenvelder er meteen bij. "We kunnen dichter bij die top 6 aanzitten als we wat gevaarlijker kunnen zijn", besloot hij.