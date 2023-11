Analiste laat zich uit over nieuwe coaches in Jupiler Pro League: "Die keuze lijkt logischer"

Al een aantal teams uit de rechterkolom hebben zich ontdaan van hun coach en gewisseld naar een nieuwe oefenmeester. Kunnen de nieuwkomers het tij keren?

KV Mechelen stuurde Steven Defour de laan uit en koos voor Besnik Hasi, bij OH Leuven werd Marc Brys vervangen door Oscar Garcia. Een ervaren coach, die de Belgische competitie wel niet kent.

Dat zou wel eens een nadeel kunnen zijn. "Dan lijkt de keuze van Mechelen voor Hasi logischer dan die van OH Leuven voor Garcia", meent ook Imke Courtois in De Zondag.

Voldoende ervaring

"Maar Garcia was al hoofdcoach in Frankrijk, Engeland, Spanje, Israël, Oostenrijk en Griekenland. Dat lijkt me voldoende ervaring", aldus nog de analiste.

Aan Garcia om te bewijzen dat hij ook in de Belgische competitie kan aarden. De clash met Club Brugge zou al interessant kunnen worden om te zien hoe hij zijn accenten de voorbije twee weken heeft gelegd.