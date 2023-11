Club Brugge op weg naar stunttransfer? Rode Duivel duikt plots opnieuw op in Duitse wedstrijdselectie

Borussia Dortmund won op zaterdagnamiddag de topper van Borussia Mönchengladbach met 4-2. Het meest opvallende nieuws dat ons interesseert? Dat was er eigenlijk al de dag voor de wedstrijd gekomen.

In de selectie van Borussia Dortmund zagen we namelijk nog eens een Rode Duivel opduiken. Thomas Meunier liet nog eens van zich horen en mocht de match tegen Gladbach mee helpen voorbereiden in de A-kern.

Het was al een tijdje geleden dat we Meunier nog hadden gezien in de wedstrijdselectie. Een en ander maakte ook wel wat los in de hoofden van de supporters, die het ook bizar vonden om de Rode Duivel opnieuw te zien in de wedstrijdkern.

Het maakt ook duidelijk dat de tijd van Thomas Meunier bij Borussia Dortmund stilaan voorbij is. Een paar dagen geleden lieten we u al weten dat Club Brugge in januari een nieuwe kans gaat wagen om de rechstachter terug naar Jan Breydel te halen.

Belangrijke maand december

De kans dat dat gaat lukken lijkt ondertussen dus ook steeds groter te worden. In Duitsland werd de voorbije weken weinig op hem gerekend en de kans dat ze nog vele miljoenen voor hem kunnen vangen wordt ook steeds kleiner.

De Rode Duivel wist afgelopen zomer eigenlijk ook al dat hij geen toekomst meer had in Duitsland, maar Gelb und Schwarz speelde het toen nog hard. Of ze dat ook aankomende winter nog gaan doen? Dat zal mogelijk van de maand december afhangen.

Thomas Meunier dans le groupe https://t.co/BFFH1V1bZ1 pic.twitter.com/LlRrEOiJv4 — RavenOldDown (@BrytonLnstr) November 24, 2023