Deze ploeg zit in de Champions' Play-Offs als wedstrijden 90 minuten zouden duren (en Club Brugge profiteert ervan)

Sinds het begin van het seizoen incasseert RWDM de meeste doelpunten van alle profclubs in de toegevoegde tijd. Als wedstrijden slechts 90 minuten zouden duren, staan de Brusselaars zelfs in de top zes.

Opnieuw heeft RWDM alles verloren in het laatste kwartier. Deze keer tijdens de Brusselse derby en een nederlaag op het veld van Anderlecht komt dan nog eens wat harder aan.

RWDM, te weinig in het laatste kwartier

Maar dit is zeker niet de eerste keer dat de Molenbeekse ploeg bijna alles verliest in de laatste minuten. RWDM is het team dat het meest doelpunten incasseert tussen de 75e minuut en het laatste fluitsignaal, met negen doelpunten tegenover drie gescoorde. In blessuretijd heeft de ploeg zeven doelpunten geïncasseerd en er slechts één gescoord.

Het veranderen van dit vervelende patroon heeft aanzienlijke gevolgen voor de doelstellingen van de gepromoveerde Brusselse ploeg, die strijdt om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen. Tussen de eerste en de 90e minuut is RWDM de 6e beste ploeg in de competitie, voor Brugge, Genk en Standard.

Maar op de ranglijst ziet het er anders uit. De ploeg van Claudio Caçapa staat op de 11e plaats en heeft slechts 3 punten voorsprong op Eupen, de eerste bedreigde ploeg. Terwijl Standard en Brugge zich in de buurt van de play-offs bevinden, staat Genk op de 6e plaats ondanks de nederlaag in Sclessin.

Club Brugge de beste ploeg in het laatste kwartier

Een laatste kwartier dat veel gunstiger is voor Club Brugge. Want als we naar de ranglijst kijken van de 1e tot de 75e minuut, staat Club pas op de 10e plaats.

Maar de spelers van Ronny Deila zijn de besten in het laatste kwartier. Zes doelpunten gescoord en één geïncasseerd in de laatste vijftien minuten, wat hen drie overwinningen en dus zes extra punten opleverde. Op dit moment staat Club op de zevende plaats, met 23 punten, en zou het gelijk staan met RWDM, zonder die late doelpunten.

Een laatste kwartier dat Club hoop geeft en Genk niet verder doet afglijden, maar RWDM belet een veel rustiger seizoen te beleven. Een duidelijke en belangrijke focus voor 2024.