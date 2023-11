Op het tandvlees, maar dat kunnen ze: "Hopelijk nog 15 speeldagen in de top zes"

Cercle Brugge moet dit weekend naar Union en ontvangt de week erna Antwerp. Daarna volgen OHL, KV Kortrijk en Anderlecht. De winterstop is iets waar ze bij de Vereniging wel naar uitkijken en ze hopen die zonder al te veel kleerscheuren te halen.

Want Cercle kampt nu al met personeelsproblemen en wil zijn plek in de top zes niet kwijtraken. De ambitieuze Bruggelingen gaan dan ook volle bak. Thibo Somers speelt zo ook al een paar weken met een ingetapete enkel. "Voor de coach is het stilaan harken, onze kern is niet zo heel breed", legt hij uit in HLN.

Maar hij vindt altijd wel oplossingen, zoals tegen Eupen met Félix Lemaréchal is gebleken. Die deed dat fantastisch voor de verdediging. Hoe lang Cercle het zal kunnen volhouden in de top zes? Hopelijk nog vijftien speeldagen, hé."

Een maand nog op de tanden bijten dus. Vijf wedstrijden lang. "Precies daarom wordt de periode tot de winterstop zo cruciaal, met nu twee topduels en ook nog de trip naar Anderlecht tussen kerst en oudjaar. allemaal kansen voor ons om te bewijzen dat we verdiend zo hoog staan.”