Geen twijfel meer mogelijk volgens Philippe Albert: "Zij spelen het beste voetbal in België"

De Jupiler Pro League bolt rustig verder van speeldag naar speeldag. Toch beginnen bepaalde zaken heel erg duidelijk te worden.

Analist Philippe Albert was afgelopen weekend opnieuw onder de indruk van RSC Anderlecht, zo liet hij optekenen bij La Capitale. “De Mauves speelden een prima wedstrijd met drie prachtige doelpunten. En laten we niet vergeten dat Sporting zonder Leoni en Hazard speelde. We zagen opnieuw een geweldige Vertonghen, een Debast in volle progressie, een Sardella in vorm…”, klinkt het.

Bepaalde spelers beginnen hun beste spel te laten zien. “Dreyer is nog nooit zo goed geweest sinds zijn transfer. En wat te denken van Dolberg, die al 10 doelpunten heeft gemaakt. Als je een spits hebt die 15 tot 20 doelpunten per seizoen kan maken, ben je een titelkandidaat.”

Anderlecht zet volgens Albert de nodige stappen vooruit en het is op weg de grote club te worden die het ooit was. Dat voelen ook de fans en het management van de club heel goed aan. “Op dit moment speelt Sporting het beste voetbal in België, naast Union en La Gantoise”, besluit de analist.