Nacer Chadli over "belangrijkste wedstrijd van het seizoen": "Dit is niets meer of minder dan een finale"

Westerlo en KV Kortrijk nemen het vrijdagavond tegen elkaar op. Een enorm belangrijk duel voor beide clubs die de kans krijgen om een goede reeks te starten.

KV Kortrijk staat momenteel laatste in de stand met 10 punten. De club zal KVC Westerlo ontvangen dat met 11 punten op de voorlaatste plaats staat. Beide ploegen zijn gebrand op een overwinning.

Nacer Chadli beseft hoe belangrijk de wedstrijd zal zijn. "Het is nu een kwestie om de juiste mentaliteit te tonen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Tegen Anderlecht deden we dat niet. Op die ­manier kan je tegen zo’n club nooit punten pakken. Hasan ­(Cetinkaya, vice-president van Westerlo, n.v.d.r.) heeft de groep deze week toegesproken en ­duidelijk gemaakt dat we onze verantwoordelijkheid ­moeten ­nemen.

Het wordt een wedstrijd voor dubbele punten onderaan het klassement. "Dit is niets meer of ­minder dan een finale, de belang­rijkste wedstrijd van ons seizoen. Dat ook zij deze week zijn trainer op straat zetten, maakt geen ­verschil. We moeten alleen naar onszelf ­kijken, maar ik heb er alle ver­trouwen in", besluit Chadli.