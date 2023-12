KAA Gent en Club Brugge voeren strijd tegen de bierkaai: Referee Department blijft star voor wensen clubs

Het Referee Department vraagt elk jaar meer geld aan de Pro League, maar de clubs voelen niet de minste tegemoetkoming van het hoofd van het scheidsrechterskorps. Zowel Club Brugge als KAA Gent willen dat de communicatie tussen hoofdref en VAR openbaar gemaakt wordt, maar vangen telkens bot.

Het zijn de twee topclubs die de vraag al verschillende keren stelden, maar ze worden gesteund door heel wat andere clubs in die vraag. Ook de journalisten stelden al verschillende keren die vraag persoonlijk aan Bertrand Layec, technisch directeur van het Referee Department, maar kregen telkens hetzelfde antwoord: "We kijken hoe we de communicatie kunnen verbeteren".

Clubs willen communicatie horen

Heel vaag en niet voldoende voor velen. De eis van veel clubs is heel duidelijk: zij willen horen wat er gezegd wordt tussen de protagonisten. Dat lijkt ook geen excessieve vraag aangezien ze er ook voor betalen.

Het Referee Department steekt wel energie in het verbeteren van de relatie tussen scheidsrechters en clubs. Zo zijn er bezoekjes van de refs aan de trainingen van de clubs. Maar de hoofdzaak wordt genegeerd: is het beslissingsproces altijd op de juiste manier verlopen?

Die vraag duikt wekelijks op. Was het een clear error? Mocht de VAR tussenbeide komen? Waarom worden bepaalde zaken niet gefloten? Het komt allemaal terug op de kern: te weinig communicatie. Het gaat al zover dat er complottheorieën rondgaan bij sommige clubs.

Club Brugge maakt amper kans

Dat kan allemaal vermeden worden, maar volgens het Referee Department mag het niet van het reglementenboek van IFAB: “Wij willen meer transparantie, maar dat is niet makkelijk omdat het internationale regelgevende orgaan IFAB dat nog niet toelaat. Maar zij staan open om testen daarover te doen", aldus Layec.

De vraag van Club Brugge om de match te herspelen is meer symbolisch dan wat anders. Ze weten ook dat ze amper kans maken om hun wens zien ingewilligd te worden. Maar intussen wordt er weer over gesproken en ligt het debat weer op tafel. Zo hopen ze dat er toch ooit eens verandering zal komen.