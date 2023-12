Carl Hoefkens spreekt klare taal: "Als het aan mij lag, krijgt hij een contract voor vijf jaar"

Standard heeft een seizoen met de nodige ups en downs gekend. De aansluiting met de top zes vinden blijft belangrijk.

Carl Hoefkens werkt bij Standard aan de toekomst, al is dat niet eenvoudig met heel wat gehuurde spelers. Die kunnen zomaar plots weer weg zijn.

Dat is ook het geval voor Steven Alzate, eigendom van Brighton en daar onder contract tot medio 2025. Al liet de speler met een marktwaarde van 5 miljoen euro wel vallen dat in zijn overeenkomst staat dat de Engelse club hem volgende maand kan terugroepen.

Een situatie van op en neer gaan via verschillende uitleenbeurten is niet echt wat de Colombiaan wil. “Het is een beetje vervelend”, geeft hij grif toe aan La Dernière Heure.

“Ik ben gelukkig hier en ik voel me geen uitgeleende speler. Dit is mijn tweede seizoen bij Standard en ik voel dat ik de steun van iedereen heb”, gaat hij verder.

Carl Hoefkens kijkt op van het feit dat hij Alzate in januari kan kwijtspelen. “We weten dat een speler van zijn kwaliteit op elk moment kan worden teruggeroepen, maar op dit moment wijst niets daarop. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt. Als het aan mij lag, zou ik hem een contract voor vijf jaar geven.”