De coëfficiëntenpolonaise van de Belgen gaat onverminderd verder én Union en Gent kennen mogelijke tegenstanders (met lekker volk!)

De Belgische ploegen stonden voor dé week van de waarheid in Europa. En door opnieuw heel wat knappe resultaten werd het ook voor de coëfficiënt een wonderlijke week. The sky is the limit, nu is het zaak om na Nieuwjaar met drie teams in de Conference League voor records te zorgen.

Royal Antwerp won van FC Barcelona, Union SG van Liverpool, KRC Genk van Cukaricki en Club Brugge van Bodo/Glimt. Enkel KAA Gent tekende niet thuis in Servië tegen Maccabi Tel Aviv. Maar toch: 12 op 15 is erg mooi voor de Belgische ploegen. Ook voor de coëfficiënt is het alweer meesterlijk. Bovendien heeft Club Brugge nog een extra bonuspunt gepakt door groepswinst in de Conference League, terwijl ook Union SG met plaatsing voor de Conference League een bonuspuntje pakt. © photonews In een ultiem scenario zouden de Belgen deze week drie volledige punten voor de coëfficiënt kunnen hebben bijgepakt, maar dat gebeurde niet door het puntenverlies van Gent en doordat Toulouse (voor Union) en Ferencvaros (voor Genk) niet verloren. Vorig seizoen verzamelden de Belgische ploegen in totaal 71 punten, een absoluut record dat voor 14.200 punten zorgde voor de coëfficiënt. Met nog drie ploegen in de Conference League na Nieuwjaar kunnen ze proberen dat record te proberen evenaren of verbeteren. Momenteel zitten ze al aan 58 punten, hoopgevend voor wat nog komt. De huidige UEFA-coëfficiëntenrekening ziet er als volgt uit: 1. Engeland - 100.303

2. Spanje - 85.989

3. Italië - 83.284

4. Duitsland - 81.052

5. Frankrijk - 62.164

6. Nederland - 59.900

7. Portugal - 53.149

8. België - 44.200 (+1.800 deze week)

9. Turkije - 37.100 (+1.600 deze week)

10. Schotland - 35.650 (+2.000 deze week) De Belgische teams weten ook meteen wat hen te wachten staat. Club Brugge is als groepswinnaar zeker van de achtste finales en is een ronde bye, zij spelen pas op 7 en 14 maart opnieuw en daarbij de eerste wedstrijd op verplaatsing. Interessante loting op komst? Gent en Union SG gaan wél maandag de trommels in voor de loting van de play-offs. Zij spelen op 15 en 22 februari in die play-offs voor een stekje bij de laatste zestien. Gent is reekshoofd en speelt eerst uit, Union SG moet eerst thuisspelen. Tegen elkaar kunnen ze niet uitkomen in die ronde, voor Union kan het onder meer Frankfurt of Bodo/Glimt worden, voor Gent is onder meer Ajax en Real Betis mogelijk. Wat is uw favoriete loting voor beide clubs? Laat het ons weten in de poll!

