🎥 Amadou Onana brengt Vincent Kompany nog wat dieper in de problemen, De Bruyne ziet Man City punten morsen

In de Premier League stonden op zaterdag liefst vijf wedstrijden op het programma. Met daarbij een Belgisch doelpunt, een grote verrassing en een schrikmoment.

De wedstrijd tussen Luton Town en Bournemouth moest worden stopgezet nadat een verdediger van Luton een hartstilstand kreeg op het veld. En ook op andere velden viel er heel wat te beleven aan sensationele zaken.

Chelsea wist nog een keertje te winnen, terwijl Manchester City twee dure punten liet liggen na een dubbele voorsprong tegen Crystal Palace. Daar kunnen de andere topteams zondag van profiteren om uit te lopen in de stand.

Onana scoort en brengt Burnley in de problemen

In de wedstrijd tussen het Burnley van Vincent Kompany en Everton was het een Belg die een hoofdrol op wist te eisen. Dankzij onder meer een doelpunt van Amadou Onana zit Burnley nog steeds diep in de problemen.

La tête de l’IMMENSE Amadou Onana !!!!pic.twitter.com/Qg3Sa56dYS — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) December 16, 2023

Everton loopt zo weer wat uit in de stand en lijkt ondanks tien punten straf degradatie te kunnen ontlopen. Voor Burnley op de voorlaatste plaats wordt dat mogelijk een moeilijkere zaak stilaan.