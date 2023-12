Clement haalt opvallende anekdote boven om bekritiseerde Belg te verdedigen: "Daum is in een colère geschoten tegen de scouts"

Philippe Clement doet het enorm goed bij de Schotse topclub Rangers. Hij is aan een inhaalrace op Celtic bezig en kan mits winst in de finale van de League Cup zondag al zijn eerste prijs pakken. Met een andere Belg ging het er dit seizoen al minder.

Cyriel Dessers kreeg immers heel wat kritiek, maar Clement heeft geduld met hem. "Dessers is aan het komen, hij scoorde het afgelopen weekend en ook donderdag tegen Betis", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Het is mijn job om keuzes te maken, samen met een bestuur, van wat we in januari moeten doen om de kern te versterken."

Clement vindt het te vroeg om hem af te schrijven. "Ik vind ook niet dat je na drie maanden van een speler met zekerheid kunt zeggen dat hij goed genoeg is of niet. Ik herinner mij nog Carlos Bacca. Christophe Daum is toen in een colère geschoten tegen de scouts. Dat Bacca een drama van een voetballer was."

"En dat zijn grootmoeder zelfs meer doelpunten kon maken. Zes maanden later was hij de beste speler van Club Brugge. Dus laat ons maar heel hard werken met die spelers. En dan is het aan hen om te laten zien dat ze het waard zijn.”