Tegenstrijdige berichten over sterkhouder Club Brugge: 'Weg in januari voor 15 ... of 58 miljoen euro'

Club Brugge wil er vol voor gaan in het voorjaar van 2024. Het mag in de Conference League alvast een ronde overslaan en wil er ook in de Jupiler Pro League staan. Rest de vraag: wat gaat er gebeuren met de kern?

Club Brugge zou deze winter wel eens moeten gaan opletten dat het niet een flink deel van zijn kern ziet vertrekken. Aan aandacht alvast geen gebrek uit diverse hoeken van Europa. Alle topploegen azen op flink wat sterkhouders van blauw-zwart. Manchester City heeft volgens de Daily Star bijvoorbeeld liefst 58 miljoen euro over om Tajon Buchanan in te lijven. Een waanzinnig bedrag waarmee hij op weg lijkt naar de Premier League, al is nog niet iedereen het daarmee eens. Tegenstrijdige berichten uit Engeland en Italië over Buchanan Vanuit Italië klinkt het nu dat Internazionale ook wat ziet in de winger. En ze vermoeden dat vijftien miljoen euro voldoende zou zijn om hem in te lijven, wat toch een heel ander verhaal is dan wat uit Engeland te horen valt. De Canadees heeft nog een contract tot 2025 in het Jan Breydelstadion en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 10 miljoen euro. Club Brugge betaalde om en bij de 6 miljoen voor hem.