Tissoudali geeft zijn ongezouten mening over de concurrentiestrijd met Gift Orban

Bij KAA Gent heeft Hein Vanhaezebrouck de beschikking over drie goeie spitsen, maar er kunnen er maar twee spelen. Tarik Tissoudali en Gift Orban vechten meestal voor de plaats naast Hugo Cuypers. En 'Tita Tovenaar' wint die voorlopig.

Over die concurrentiestrijd is er al veel te doen geweest, maar Tissoudali is zelfzeker. Hij weet wat hij waard is. “Toen ik nog niet in vorm was, had ik alle begrip", zegt hij in De Zondag. "Ook omdat Gift toen veel scoorde. Maar nu vind ik dat de beste op training moet spelen."

"Al begrijp ik wel dat je voor de ene tegenstander die en voor de andere keer die meer nodig hebt. Elk met zijn specifieke kwaliteiten. Tegen Club moeten we aan hoge intensiteit spelen, Club mag je niet laten voetballen!”

Tissoudali scoort ook veel dit seizoen en ook belangrijke goals. Maar als dribbelaar kijkt hij niet naar de statistieken van gelopen kilometers. "De beste in vorm moet spelen, toch? Ik wil kansen en gevaar creëren voor mijn team. Of ik dan die match een halve kilometer meer of minder heb gelopen maakt mij niet zoveel uit. Ik wil gewoon Tarik zijn: ballen vasthouden, assists, goals ...”