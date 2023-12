Heeft KRC Genk zijn doelpuntenmachine gevonden? "Denk dat niemand in België hem kan pakken"

Yira Sor is bij KRC Genk de laatste weken veel indruk aan het maken. De aanvaller scoorde al vier doelpunten in zijn laatste drie competitiewedstrijden.

Zijn ploegmakkers vinden het dan ook leuk om met hem in de aanval te kunnen gaan. "Hij is erg belangrijk voor ons", begint Joseph Paintsil. "Hij is zeer snel. Dat maakt het voor de verdedigers moeilijk om alles bij te houden. We hebben twee heel snelle spelers met mij en hem. Als ik dan begin te lopen komt de aandacht naar mij, als hij meekomt dan weten de verdedigers niet meer wat ze moeten doen."

Ook Bilal El Khannouss beseft de waarde van zijn medespeler. Hij probeert naar de kwaliteiten van Sor toe te spelen. "Hij is gewoon een heel andere spits dan bijvoorbeeld Andi (Zeqiri n.v.d.r) of Tolu. Dan moeten we met de kwaliteiten spelen van de spits die er staat. Als dat Yira is, is dat zijn snelheid. Ik denk dat niemand in België hem kan pakken."

"Ik heb er een goede klik mee. We spreken vaak op de training, ook voor de wedstrijd over wat hij graag heeft qua passes. Dan doe ik mijn best om hem in de goede posities te brengen", besluit de Marokkaanse international.