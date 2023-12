Sinds Anderlecht zit carrière helemaal in het slop: Trebel moet alweer vertrekken

Adrien Trebel zit in een lastig parket bij Charleroi. Felice Mazzu doet geen beroep meer op hem en daar zal ook geen verandering meer in komen. De Franse middenvelder zal in januari waarschijnlijk al een nieuwe club moeten zoeken.

Trebel wou bij Charleroi zijn carrière nieuw leven inblazen, maar dat draaide helemaal anders uit voor de 32-jarige middenvelder. Sinds het begin van het seizoen heeft Trebel geen enkele basisplaats gehad, behalve in de bekerwedstrijd tegen Tessenderlo waarin hij twee beslissende passes gaf. In de competitie heeft de voormalige Anderlecht-speler 102 minuten op het veld gestaan, verdeeld over vijf wedstrijden. Afgelopen zaterdag was hij niet geselecteerd, hoewel er genoeg Belgen in de selectie zaten. Hij heeft sinds 1 oktober tegen Union niet meer gespeeld. Mazzu rekent gewoon niet meer op hem en Mehdi Bayat is van plan om de kern af te slanken in januari. Volgens de informatie van LDH zou Bayat het contract van Trebel deze winter willen ontbinden. De sterke man van de Carolo's wil alle overbodige salarissen kwijt.