Yari Verschaeren mee naar het EK in Duitsland? Dit denkt de speler er zelf van

Yari Verschaeren is terug van de partij nadat hij lange tijd geblesseerd afwezig was. Het is uitkijken of hij in aanmerking komt voor Euro 2024.

Yari Verschaeren staat er terug na zijn zware blessure. Als back-up voor Kevin De Bruyne zou hij best wel eens een goede keuze kunnen zijn. “Ik denk dat ik eerst nog enkele maanden een hoog niveau moet aanhouden bij Anderlecht. Dan zien we wel of ik nog eens mijn kans krijg bij de nationale ploeg”, klinkt het bij Verschaeren in De Standard. Zelf lijkt hij er wel nog in te geloven. “Als de kans zich voordoet, ben ik de eerste om ze te grijpen. Ik ben optimistisch en ik weet dat als ik mijn niveau haal, ik zeker kan meedraaien met de nationale ploeg. Maar ik weet ook wat de situatie is. Ik ben acht maanden geblesseerd geweest en onder deze coach nooit geselecteerd geweest. Het zal heel moeilijk zijn.” Toch liet Tedesco weten dat er één of twee nieuwe namen in de selectie kunnen zitten. “De oefenwedstrijden in Engeland en Ierland kunnen een kans zijn, maar voor het EK heeft hij de afgelopen maanden zijn ploeg proberen te vormen. Dan is het heel moeilijk je daar nog tussen te wringen. Het is jammer dat de nieuwe bondscoach begonnen is op het moment waarop ik geblesseerd geraakte.”