OFFICIEEL: Ex-speler Kortrijk en Zulte Waregem heeft er nog geen genoeg van en heeft nieuwe Belgische club gevonden

Het is niet zo lang geleden dat Teddy Chevalier het de verdedigers in de hoogste Belgische klasse moeilijk maakte. In 2021 speelde hij immers nog voor KV Kortrijk, maar nu heeft de 36-jarige aanvaller een nieuwe club gevonden.

Chevalier speelde in totaal drie keer voor KV Kortrijk en heeft er ook een seizoen Zulte Waregem opzitten. Twee jaar geleden tekende hij voor het teloren gegane Moeskroen en vorig seizoen speelde hij voor Francs Borains. Nu heeft hij voor RAEC Mons getekend in Tweede Amateur. De Franse spits kon dit seizoen nog maar één keer scoren en moest vertrekken bij Francs Borains. Hij zat de laatste drie matchen ook niet in de selectie. 🤩🔥 Teddy Chevalier signe au RAEC Mons !



Un renfort d'exception pour nos Dragons !#Belgique #Mercato #Transfert #D1B pic.twitter.com/KElOQw69IH — RAEC Mons (@RAEC_Mons) December 26, 2023