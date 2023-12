Gert Verheyen schetst ontluisterend beeld van Tajon Buchanan in Italiaanse pers

Tajon Buchanan staat dicht bij een overstap richting Inter Milan. De deal zou snel beklonken kunnen zijn.

Tajon Buchanan zit al twee wedstrijden niet meer in de selectie bij Club Brugge. Een transfer is zo goed als rond, richting Inter Milan. Het Italiaanse Tuttosport ging bij Gert Verheyen ten rade om een beeld te schetsen van de Canadees en daarin liet onze landgenoot zich duidelijk gaan. “Buchanan is een talent, met wat problemen”, lacht Verheyen. “En een vreemd karakter, in ieder geval op het veld.”

“Toen hij bij Brugge aankwam, was hij de klassieke vleugelspeler, rechts of links, één-op-één, in staat om meer assists te geven. Door omstandigheden werd hij rechtsback. Voor mij is hij geen verdedigende speler en daarom kan hij die rol niet spelen. Hij kan daar spelen in een dominant team, waar hij niet veel hoeft te verdedigen.”

Bij Inter zal hij een andere positie krijgen, wellicht op de vijf. “Als we naar de statistieken kijken, zijn die niet erg briljant (in 20 optredens dit seizoen heeft hij drie doelpunten gemaakt en vier assists gegeven, red). Maar hij is een speler die opvalt, heel snel, dynamisch.”

Verheyen vertelt ook over het karakter van Buchanan. “Hij verliest zichzelf in zinloze ruzies met de scheidsrechters. Hij protesteert. Hij vecht met tegenstanders, wordt boos als hij te veel overtredingen krijgt. Het lijkt wel of hij niet meer van het spel kan genieten. Hij heeft te vaak een boos gezicht.”