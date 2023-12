📷 'Topclub zet door in gesprekken met Club Brugge over Antonio Nusa'

Antonio Nusa speelde zich vorig seizoen al in de kijker. Dat leverde tijdens de zomermercato al stevige aanbiedingen op, maar Nusa bleef in het Jan Breydelstadion.

Heel wat ploegen willen tijdens de wintermercato een nieuwe poging ondernemen om Nusa binnen te halen, al zien ze bij Club Brugge liever dat hij het seizoen nog uitdoet. Sowieso lijkt het nu al zeker dat Nusa volgend seizoen elders speelt.

Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur zet Arsenal hard in op de komst van Nusa. De gesprekken met Club Brugge zouden de nodige vooruitgang boeken, zo laat hij weten op zijn sociale media.

Ook Chelsea en Manchester City zijn volgens Konur in de running om het Noorse toptalent binnen te halen, al zal daar ook een zekere prijs tegenover staan en het is dan ook afwachten met welk bedrag blauwzwart genoegen zal nemen.

💣💥Arsenal are moving forward in talks to sign Club Bruges' 18-year-old winger Antonio Nusa who has also attracted interest from Chelsea and Manchester City.

🇳🇴 🔵 #Brugge 🔴 #AFC https://t.co/b8TA8PWtmr pic.twitter.com/rEV0326VHR