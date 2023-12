'Ex-toptalent van Anderlecht komt plots terecht bij Philippe Clement in Schotland'

In totaal speelde Fabio Silva zo'n 32 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij 11 keer kon scoren, en vier assists gaf. Ondertussen zit hij terug bij Wolverhampton, waar hij meer op de bank of in de tribune te vinden is dan op het veld.

Maar nu zou de 21-jarige spits een oplossing gevonden hebben. Hij zal verhuurd worden aan Rangers FC waar Philippe Clement nu coach is.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zal hij binnenkort een contract tekenen. Er zal geen aankoopoptie in zijn contract zitten.

🚨🔵 Fábio Silva to Rangers, here we go! Deal in place between Scottish club and Wolves — agreement reached on loan until June.



Portuguese striker will sign the contract soon. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Clement and Koppen, crucial to make it happen.



There will be NO buy option clause included. pic.twitter.com/PxA3ZgdCKf