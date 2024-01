Analist voorspelt tweestrijd voor de titel: "Ik schrijf Club en Gent niet af, maar ..."

Union SG is momenteel leider in de Jupiler Pro League. De Brusselse ploeg heeft ondertussen al heel wat punten voorsprong op de concurrentie. Hoeveel concurrenten zijn er eigenlijk nog in 2024? De analisten hebben al eens een ferme mening.

Union SG heeft momenteel 6 punten voorsprong op Anderlecht, 10 op KAA Gent, 14 op Genk en Club Brugge en 16 op Antwerp. Zelfs na halvering van de punten blijft dat een mooie bonus voor de Brusselaars, zoveel is duidelijk. "Als ze dit jaar geen kampioen worden, worden ze dat nooit meer. Ze hadden de afgelopen twee seizoenen eigenlijk al kampioen moeten worden. Ze verdienen een trofee", gaf Philippe Albert een paar weken geleden al aan bij Sudpresse. Tweestrijd tussen Anderlecht en Union SG Ondertussen voorziet hij voor 2024 een echte tweestrijd in Brussel. "Ik wil Club Brugge en Gent niet afschrijven, maar ik voorzie een strijd tussen Union en Anderlecht. Union zou het verdienen op bassi van hun geleverde spel, maar er kan nog veel gebeuren." De strijd kan nog zeer interessant worden, zeker door de halvering van de punten in die play-offs. En dus valt het nog af te wachten wat er allemaal nog gaat gebeuren.