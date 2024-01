'Primera Division-topper beslist: RSC Anderlecht kan in 2024 geweldige dubbelslag staan'

Bij RSC Anderlecht kijken ze al volop naar de wintermercato, maar mogelijk mag het in 2024 nog wat meer zijn. En dus mogen we ook komende zomer wel wat deals gaan verwachten. Paars-wit mag zich nu al mogelijk in de handen wrijven.

Jesper Fredberg sprak afgelopen zomer zijn contacten in het buitenland aan om heel wat mooi volk naar het Lotto Park te lokken. Daarbij wist hij Thomas Delaney en Ludwig Augustinsson allebei op huurbasis te laten overkomen van het Spaanse Sevilla FC. Delaney liet ondertussen al duidelijk verstaan dat hij heel graag bij paars-wit wil blijven. "Het klopt dat ik en mijn gezin ons hier goed voelen, terwijl Sevilla niet echt bezig is met de uitgeleende spelers", klonk het eerder al. Opties in aflopende contracten Augustinsson en Delaney, maar ... Hij wil dan ook graag blijven in het Lotto Park. En als het van Sevilla FC af zal hangen? Dan lijken zowel Delaney als Augustinsson effectief ook te kunnen blijven. In de Spaanse media klinkt het dat ze beiden liever kwijt dan rijk zijn. Als ze van het loon van beide spelers af kunnen raken, dan gaan ze mogelijk niet al te moeilijk doen over transfersommen. In het aflopende contract van de 32-jarige Delaney zit nog een optie tot juni 2025, hetzelfde kan gezegd worden van het contract van de 30-jarige Augustinsson.