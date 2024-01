Drie gouden opportuniteiten uit de Jupiler Pro League op de transfermarkt

Een nieuw jaar, dat betekent ook dat spelers met een aflopend contract met clubs mogen onderhandelen. In de Jupiler Pro League zijn er alvast enkele opportuniteiten.

Spelers wiens contract op 30 juni van dit jaar afloopt mogen vanaf nu onderhandelen met een potentiële nieuwe werkgever. In de Jupiler Pro League liggen enkele buitenkansjes gratis op te pikken. Wij halen er drie uit:

Gaëtan Coucke (25 jaar, doelman, KV Mechelen)

Coucke is de enige doelman uit de competitie die deze zomer einde contract is. Bij KV Mechelen zouden ze hem graag aan boord houden, maar alles ligt nu in de handen van de speler. Of er interesse is van andere ploegen is niet meteen geweten, al stond hij bij Antwerp wel al op het lijstje.

Sven Kums (35 jaar, middenvelder, AA Gent)

Kums tekende vorige zomer voor een jaartje bij, maar moest toen lang wachten op een aanbod van de club. Hij is bepalend voor KAA Gent, maar is er ondertussen 35. Of er een nieuw contract komt en hij weer moet inleveren is maar de vraag. Elders gaan spelen lijkt geen eenvoudige opgave.

Chadli heeft er nog niet het beste seizoen op zitten. Hij sukkelde met enkele blessures, maar als hij fit is, is hij meer dan een meerwaarde bij Westerlo. Hij wil nog niet stoppen, maar kreeg ook nog geen nieuw voorstel aangeboden. Al lonkt het buitenland opnieuw ook...