Dringende oproep voor Domenico Tedesco: "Op den duur kom je bij Fellaini uit"

De Rode Duivels trekken na dit seizoen naar het EK in Duitsland. Het is uitkijken met welke selectie Domenico Tedesco zal afkomen.

Euro 2024 is het zesde grote toernooi op rij waarvoor de Rode Duivels zich wisten te kwalificeren. Uiteindelijk ging dat bijzonder vlot. Frank Raes ziet alvast dat de bondscoach bijzonder goed werk aan het leveren is.

Al vindt Raes wel dat de verjonging zich mag blijven doorzetten. “Vertonghen en Lukaku zijn aan boord gebleven, maar ik vind niet dat je Witsel of Alderweireld nog moet oproepen, zoals je hier en daar leest”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Op den duur kom je nog bij Fellaini uit.”

Toch is er niet in alle linies de nodige weelde. “Vooraan en op het middenveld barsten we van talent, maar de verdediging blijft nog altijd wat problematisch. Achteraan staat niemand van de klasse van Jérémy Doku. We hebben geen Vincent Kompany meer, geen Jan Vertonghen of Alderweireld die tien jaar jonger zijn.”

Alderweireld laten terugkeren is geen verstandige zet, zo meent Raes nog. “Dan dreigt overbelasting. Ik vrees zelfs een beetje voor Arthur Vermeeren, die bij Antwerp op zijn achttiende in alle matchen moet opdraven.”