📷 Anderlecht maakt spelerslijst voor stage bekend: nog een basisspeler haakt af

RSC Anderlecht vertrekt vandaag richting Tunesië. Er ontbreken echter enkele namen in de selectie van paarswit voor de winterstage.

RSC Anderlecht trekt naar Tunesië voor zijn winterstage, maar Brian Riemer ziet in laatste instantie enkele belangrijke pionnen afhaken voor de trip.

Zo is Killian Sardella er niet bij. Zijn spierblessure die hij opliep tegen Cercle Brugge is een pak erger dan verwacht, waardoor hij twee maanden aan de kant zal zitten.

Ook Thomas Delaney wordt in laatste instantie van de lijst gehaald. Hij zal in ons land blijven om verder te werken aan zijn herstel. Justin Lonwijk is dan wel weer van de partij, terwijl hij eigenlijk aan een andere uitleenbeurt werd gekoppeld deze winter.

Youngsters Bouchouari, Lissens, Monticelli, Degreef en Ure vullen de kern aan.