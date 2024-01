Hannes Van Der Bruggen doet boekje open over stages met KAA Gent in kampioenenjaar

Alle clubs uit de Jupiler Pro League gaan dit jaar op winterstage. Behalve Royal Antwerp FC. Zij blijven gewoon trainen als anders.

Het was een opvallende beslissing dat regerend landskampioen Royal Antwerp FC niet voor een buitenlandse winterstage kiest, maar gewoon in Antwerpen blijft trainen. Al kunnen de cashflowproblemen ook wel meespelen in de keuze.

Hannes Van Der Bruggen vertrekt maandag met Cercle Brugge op winterstage naar Monaco. In het kampioenenjaar met KAA Gent in 2014-2015 trok hij met de club maar liefst drie keer op stage. De zomer- en winterstage, maar ook nog eens tussen het einde van de competitie en de play-offs.

“Dat jaar zaten er uitzonderlijk drie weken tussen beide competitiefases”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Op voorspraak van de voorzitter ( Ivan De Witte, red. ) zijn we toen vijf dagen naar San Pedro del Pinatar geweest.”

Die extra stage kan zeker meegespeeld hebben om de titel te pakken. “Ongetwijfeld wel, ja. We hebben in Spanje ook goeie gesprekken gevoerd met onze psychologe Eva Maenhout. Toen zijn we gaan beseffen: 'Play-off 1 halen was - na enkele magere jaren - ons hoofddoel. We kunnen nu ontspannen de nacompetitie aanvatten.'”