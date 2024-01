KRC Genk volgt meteen met update nadat beslissing over klacht werd genomen

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat het duel tussen Anderlecht en KRC Genk niet zal herspeeld worden. KRC Genk kwam onmiddellijk met een update.

KRC Genk wilde dat de wedstrijd tegen Anderlecht herspeeld werd omwille van een controversiële penaltyfase. Die klacht werd uiteindelijk verworpen door het Referee Department.

Racing Genk kan nog naar het BAS trekken om in beroep te gaan. De Limburgse club reageerde al kort op zijn officiële kanalen.

'Het bureau Arbitrage KBVB heeft de klacht van KRC Genk, naar aanleiding van de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk, ontvankelijk doch ongegrond verklaard. We beraden ons momenteel intern over mogelijke volgende stappen. Tot dan wensen we niet verder in te gaan op de details van deze uitspraak', klinkt het op de clubwebsite.