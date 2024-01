Na Oostende en Standard nieuwe club in financiële problemen: hoe groot is het probleem van Antwerp?

Royal Antwerp FC zit in financiële problemen. Officieel gaat het over een cashflowprobleem, maar mogelijk is er meer aan de hand. Komt er zo een derde grote ploeg in de problemen dit seizoen in de Belgische profcompetities?

KV Oostende zit in moeilijk vaarwater en kreeg ondertussen al puntenaftrek in de Challenger Pro League, Standard kreeg al een kortstondig transferverbod en moest daarbij ook puntenaftrek vrezen in de Jupiler Pro League. Bij Royal Antwerp konden dan weer de eindejaarspremies niet betaald worden aan de medewerkers, altijd een veeg teken. Dat de stage in eigen land werd gehouden, wordt dan ook meteen koren op de molen van de bezorgde supporters. Die zagen in het verleden al vaker vanalles verkeerd lopen en willen dat deze keer vermijden. Media- en vastgoedbedrijf Gheysens Sowieso heeft Gheysens de nodige problemen op dit moment. Extrasportief werd ook al duidelijk dat er problemen zijn bij het mediabedrijf van Paul Gheysens, waardoor ook Business AM-medewerkers laattijdig betaald werden. Hij moest ook al een aantal kantoortorens verkopen in het Gentse, ondanks dat hij een vermogen heeft van rond het miljard euro. © photonews Een cashflowprobleem lijkt overal de initiële boodschap. Door de problemen en de rentes in de vastgoedsector (en dus ook bij Ghelamco) zou dat te verklaren zijn. Daardoor kon Gheysens ook de gevraagde en beloofde extra (grote) kapitaalinjectie in Royal Antwerp FC voorlopig niet doen. Ook de regels rond de Financiële Fair-Play staan bepaalde injecties in de weg, ook bij Antwerp willen ze vooral geen puntenaftrek krijgen. De club staat - naar eigen zeggen van Gheysens - niet te koop, maar de malaise is er dus wel op dit moment. Uitgaande transfer(s) als oplossing of lapmiddel? Aan Marc Overmars om misschien een grote uitgaande transfer te maken, zodat een en ander in balans kan komen. Een verkoop van Arthur Vermeeren zou een eerste injectie kunnen zijn vanuit de eigen jeugdwerking, waar voorlopig nog (te) weinig talent echt uit doorbreekt. Na het boerenjaar 2023 waarin een historische dubbel werd geboekt is het dus aan The Great Old om deze keer op langere termijn stabiliteit te kunnen tonen en aantonen. En dan moet toch stilaan opnieuw de zon gaan schijnen.