Kapitein van KV Mechelen ziet nog veel werk voor bestuur: "Als we willen blijven concurreren met clubs als OHL en STVV..."

Rob Schoofs heeft al heel wat watertjes doorzwommen en weet dat het nu tijd is om de rangen te sluiten bij KV Mechelen. De club zit nog steeds in het peloton ploegen die in aanmerking komen voor degradatie. Hij ziet ook dat er voor de toekomst dingen moeten veranderen.

"De voorbije jaren is de club op verschillende vlakken wat ter plaatse blijven trappelen. Als we willen blijven concurreren met clubs als OH Leuven of STVV moeten er nog wel wat zaken veranderen. Dat is werk op de lange termijn", klinkt het bij Sporza.

De spoeling is niet al te dik meer bij Malinwa, zeker voorin. Maar dat mag geen excuus zijn. "Op korte termijn moeten we er nu eerst voor zorgen dat we ons op sportief vlak kunnen handhaven", zegt Schoofs. "We moeten rustig blijven en vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. We moeten één groep blijven en positief zijn."

KV Mechelen staat nu tiende en heeft nog wel een mooie bonus op de degradatieplaatsen, maar mag zeker niet op zijn lauweren rusten. "De voorbije jaren hebben we ook al wel eens naar beneden moeten kijken. Die ervaring hebben we. Maar de andere clubs hebben ook kwaliteiten. Iedereen is aan elkaar gewaagd. Het is ieder voor zich. Dat maakt het ook zo interessant."