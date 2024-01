Deila doet opvallende uitspraken over de te herspelen match tegen KV Mechelen

Club Brugge liet deze week weten dat ze zich niet neerleggen bij de uitspraak van het Referee Department. Die gaf geen gevolg aan de vraag van blauwzwart om de match op KV Mechelen te herspelen.

In de match tussen KV Mechelen en Club Brugge werd een doelpunt van Thiago afgekeurd voor buitenspel, terwijl dat niet het geval is. Blauwzwart wou dat de wedstrijd opnieuw moet gespeeld worden, maar daar ging het Referee Department niet op in.

Club Brugge ging dan maar in beroep en wil nog steeds dat de wedstrijd opnieuw gespeeld wordt. De zaak is zelfs aanhangig gemaakt bij het BAS.

Ronny Deila kwam op zijn persconferentie van donderdag nog even terug op de zaak. “Dat is een keuze van de club”, klonk het bij de trainer van Club Brugge.

Hij voegde er echter meteen ook aan toe dat er wel degelijk een foute beslissing genomen werd en dat dergelijke zaken niet kunnen. “We moeten het systeem uitdagen, want zo’n zaken mogen écht niet gebeuren. Of dat nu een menselijke fout was, of niet.”