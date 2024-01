In aanwezigheid van Antwerp-trainer Mark van Bommel en Jean-Marie Pfaff: bijzondere herdenking absolute legende

Sommigen onder de aanwezigen hebben zelf de status van legende. Mark van Bommel en Jean-Marie Pfaff hebben als speler talloze hoogtepunten mogen beleven. Iedereen die vandaag in de Allianz Arena was, was daar voor niemand minder dan Franz Beckenbauer.

'Danke Franz', dat zijn zowat de woorden van de dag. In het stadion van Bayern München, de club waar hij zo'n grote successen had beleefd, werd een herdenkingsceremonie gehouden voor Franz Beckenbauer. De Duitser is op 7 januari 2024 overleden. 25 000 fans voor Beckenbauer Zo'n herdenkingsmoment in een gigantisch voetbalstadion: het blijft iets bijzonder. Ongeveer 25 000 fans en genodigden waren erbij om het leven van Beckenbauer te eren. Het Laatste Nieuws weet dat ook Mark van Bommel en Jean-Marie Pfaff onder de aanwezigen. Het zal voor hen een rollercoaster van emoties geweest zijn, nadat ze nog geen 24 uur eerder in België op het gala van de Gouden Schoen waren.





