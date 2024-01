Televisiekijkers zeggen haast allemaal hetzelfde na 'Gala van de Gouden Schoen' en sparen kritiek niet

Het was alweer de 70e Gouden Schoen die werd uitgereikt. En dat werd ook dit jaar gedaan met een grootse show op televisie, al duurde die minder lang dan vroeger en begon het maar om 21.45 uur.

Vroeger werd de Gouden Schoen gewoon opgebeld om te horen dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen, maar sinds het televisietijdperk (en de geboorte van VTM in 1989) zijn er ook echte Gala-avonden. Het Gala van de Gouden Schoen was er ook op 18 januari 2024.

Een rode loper met veel glitter en glamour, mooie jurken en strakke maatpakken: het hoort er allemaal bij in de huidige tijden. Toch was er op de sociale media en meer bepaald X heel wat kritiek op hoe de avond verliep.

Veel kritiek op de show

Niet per se om wie de prijzen pakte - weinigen die het niet eens zijn met de keuze voor Toby Alderweireld & co. Wel om hoe de vertoning in beeld werd gebracht, het snel afhandelen van de hoofdprijzen, het afbreken van Mark van Bommel omwille van tijdsgebrek, ...

Een interview van 10 minuten met coach en belofte van het jaar, en 6 seconden voor de winnaars. Raar. #goudenschoen — Jochen Scheire (@jochovitch) January 18, 2024

De broers Verreth (God hebben Manu's ziel) hadden de show beter gepresenteerd. #goudenschoen — Jochen Scheire (@jochovitch) January 18, 2024

Er waren tijden dat #GoudenSchoen leuk was om naar te kijken! Wat een kutshow, ieder jaar slechter en slechter, amateurisme ten top en een presentator die klaar is om rugby te gaan spelen! — davy dc (@davydecooman) January 18, 2024

Ik vermoed dat de regie bij #VTM al in de champagne is gevlogen #GoudenSchoen — Serge Gillebeert (@flyingrhyno) January 18, 2024

Kan een of ander hip televisiebedrijf dat niet even in handen nemen voor volgend seizoen? Elk jaar denk je dat het niet erger kan, maar VTM kan toch altijd voor de verrassing zorgen... Of is @SporthouseGroup geen optie? #goudenschoen — sven1908 (@sven1908) January 18, 2024

Wie heeft er eigenlijk ooit in godsnaam bedacht: we gaan pas om 21u50 beginnen met de #goudenschoen? — Maarten (@Makkll1) January 18, 2024