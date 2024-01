Marc Degryse gaat helemaal door het lint over Bilal El Khannouss

Marc Degryse en Luc Nilis spraken elkaar na het Gala van de Gouden Schoen over de echte artiesten in het Belgische voetbal. De spontane voetballer lijkt het niet meer te redden van het computervoetbal.

Voor Marc Degryse is Bilal El Khannouss een echte artist. “Mooie voetballer, een nummer 10, een publieksspeler…”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al heeft hij één ding ook helemaal tegen: zijn statistieken. Dit seizoen staat de teller op 3 goals in 20 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Vorig jaar 1 goal. “Sorry, maar een artiest moet ook cijfers kunnen voorleggen”, gaat hij verder.

Luc Nilis kan dit alleen maar beamen. “Anders wordt het circus. Bij mij bleven efficiëntie en rendement voorop staan. Bilal moet werken aan zijn statistieken.”

Marc Degryse gaat uiteindelijk helemaal door het lint met een straffe uitspraak. “Als El Khannouss vorig seizoen 10 goals had gemaakt, dan was Racing Genk kampioen geweest en niet Antwerp. En dan had El Khannouss de Gouden Schoen gewonnen en niet Toby.”