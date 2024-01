Felice Mazzù weet waar het beter moet voor Charleroi om na Antwerp volgende topclub te bekampen

Felice Mazzù was duidelijk in zijn interview na de nederlaag van Charleroi op he veld van Antwerp. De Zebra's zullen volgende week tegen Club Brugge uit een ander vaatje moeten tappen.

Sporting Charleroi onderging zondag op de Bosuil de wet van de sterkste tegen Antwerp. De Zebra's hadden geen antwoord en kregen vier doelpunten tegen, voordat Antoine Bernier op het allerlaatste moment de eer redde. Felica Mazzu was achteraf dan ook eerlijk in de nederlaag.

"Ik denk dat onze tegenstanders het verschil maakten. Antwerp was beter dan wij. We probeerden ons goed te organiseren en we begonnen goed aan de wedstrijd maar na het eerste doelpunt zakten we te veel terug en hun ruit op het middenveld bracht ons in de problemen. We probeerden het te counteren, maar het is moeilijk om de tactiek in de loop van een wedstrijd te veranderen zonder erover te praten."

"We hebben gescoord, we hebben onze eer gered, maar we moeten op alle vlakken veel beter zijn om zulke ploegen te pakken. Janssen deed ons pijn in de eerste helft, door terug te vallen op links. In de tweede helft beheersten we hun ruit beter."

Charleroi zal een ander gezicht moeten tonen tegen Brugge

Het middenveld van Charleroi bezweek onder het numerieke overwicht van Antwerp. Felice Mazzù probeerde het probleem op te lossen, maar het was al te laat. "We veranderden onze tactiek en organisatie om dichter bij de bal te komen. Daardoor konden we een paar keer dreigen, maar we misten precisie in de weinige situaties waarin we dat wel deden."

Na de ontmoeting met Antwerp ontvangt Sporting Charleroi volgend weekend Club Brugge. Het zal opnieuw een zware wedstrijd worden, waarin ze een heel andere prestatie zullen moeten neerzetten.

"We moeten ons herpakken, onszelf uitdagen en meer intensiteit in ons spel leggen. We moeten een grotere wil hebben om een tegenstander te verslaan die op papier beter is dan wij, zoals vandaag het geval was", concludeerde Felice Mazzù.