'Veel interesse in Sergio Gomez (ex-Anderlecht), die al een beslissing heeft genomen over zijn toekomst'

Sergio Gomez zit aan zijn tweede seizoen bij Manchester City, onder de leiding van Pep Guardiola. Hoewel hij een ernstig gebrek aan speeltijd heeft, heeft hij toch interesse kunnen opwekken.

Na een uitstekend seizoen bij Anderlecht verliet Sergio Gomez in augustus 2022 de Jupiler Pro League om naar Manchester City te trekken. Een transfer die 15 miljoen euro opleverde voor paars-wit, dat een jaar eerder 3,5 miljoen had betaald aan Dortmund.

De Spanjaard verwachtte natuurlijk niet meteen een vaste basisspeler te worden onder de leiding van Pep Guardiola. Toch had de mogelijkheid om te leren van een van de beste coaches in de geschiedenis, in een van de beste teams ter wereld, de linkervleugelverdediger overtuigd.

Maar bij de Europese kampioenen heeft Sergio Gomez een flink gebrek aan speeltijd. Op 23-jarige leeftijd zou hij graag de mogelijkheid willen grijpen om Manchester City te verlaten na twee intensieve leerjaren, om een belangrijke rol te spelen bij een nieuw team.

Echter, bij City zijn vertrekken in januari zeer zeldzaam. Volgens Daily Mail zal Sergio Gomez dus tot de zomer bij het Etihad Stadium blijven, wanneer zijn situatie opnieuw zal worden geëvalueerd. Het Engelse medium voegde eraan toe dat verschillende buitenlandse teams hun interesse hebben getoond, maar zonder ze bij naam te noemen.