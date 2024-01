JPL-club staat ineens te koop: steenrijke eigenaar tast de markt af na spontane biedingen

AS Monaco en Cercle Brugge staan te koop, dat meldt De Standaard vandaag. De Russische oligarch Dmitri Rybolovlev is de markt aan het aftasten over hoeveel hij voor de clubs kan krijgen. De miljardair schakelde daarvoor de Amerikaanse bank Raine Capital in.

Doet Raine Capital een belletje rinkelen? Het is immers de zakenbank die eerder ook ingeschakeld werd door Club Brugge om een overnemer te vinden. Dat lukte niet, maar Rybolovlev gaat ook wel met hen in zee nadat hij meerdere spontane aanbiedingen kreeg om zijn meerderheidsbelang in Monaco te verkopen. De steenrijke Rus, die niet te lijden heeft onder de restricties die aan de meeste oligarchen is opgelegd, bezit 67 procent van de aandelen bij Monaco en is dus ook eigenaar van dochterclub Cercle Brugge. Volgens het Franse Les Echos kreeg de Rus vorig jaar minstens twee voorstellen van Amerikaanse investeerders om die voetbalbelangen te verkopen. Dat werd intussen door Cercle ook aan De Standaard bevestigd. Dat wil nog niet zeggen dat die verkoop ook zal gebeuren. Dat zal afhangen van de prijs die geboden wordt.