Luiks bestuur wijst naar Anderlecht, maar hun oplossing was onmogelijk: "We willen compensatie"

Bij RFC Liège zijn ze furieus nadat het duel tegen de RSCA Futures zaterdag een uur voor de aftrap uitgesteld werd. Dat terwijl hun supporters al aan het stadion waren en de spelers klaar waren voor hun opwarming. Ze wijzen niet enkel naar het Referee Department, maar ook naar Anderlecht.

Het bestuur van de Luikse club had dinsdag immers al gevraagd om het duel te spelen op het hoofdveld van Anderlecht, aangezien de A-ploeg op verplaatsing speelde en de sneeuw woensdag al voorspeld werd. In het Koning Boudewijnstadion ligt immers geen veldverwarming.

Van Anderlecht kregen ze een 'njet' te horen en dat was logisch. Er zijn immers wel degelijk werken bezig om de getormenteerde grasmat deftig te krijgen voor het duel met Union van komende zondag. Bij Liège hekelen ze ook de beslissing om vrijdag al het zeil van het veld te halen en dat er zaterdag geen inspectie om 14u30 meer was.

Financiële sancties

Dat had veel problemen kunnen vermijden, maar die inspectie werd vervroegd naar vrijdagavond. Die nacht vroor het nog dat het kraakte en dat maakte het veld keihard en onbespeelbaar. Nu moet er een datum in de week gevonden worden, want een forfaitnederlaag is volgens het nieuwe reglement niet meer mogelijk.

Liège wil wel de kosten van de supporters én die van henzelf in rekening brengen bij Anderlecht. Iets waar ze bij Anderlecht ook niet akkoord mee zullen gaan, aangezien zij ook vinden dat ze geen fouten hebben gemaakt.