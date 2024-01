Mats Rits legt uit wat het grote probleem was tegen OH Leuven en is ook niet mals voor aanvallers van Anderlecht

Anderlecht was nu niet bepaald indrukwekkend te noemen tegen OH Leuven. Ze vonden geen oplossingen voor de manier van spelen van de Vlaams-Brabanders. Mats Rits kon vrij makkelijk het probleem van paars-wit op tafel leggen.

Anderlecht had immers heel weinig mensen in de zestien. Meestal stond Dolberg er zelfs alleen voor. "Hun achterste lijn stond heel goed en daardoor hadden we weinig mensen die diepgang creëerden en heel veel mensen die in de bal kwamen. Dan weet je dat je het jezelf moeilijk maakt", aldus de middenvelder. "Kasper stond er meestal alleen voor."

Die kans voor Dolberg moet er altijd in

De routinier was dan ook niet mals voor zijn ploeg en was eerlijk in zijn analyse. "Wij hebben het niet goed gedaan. We hebben amper kansen gecreëerd en kwamen dom op achterstand. We kwamen gelijk via een zondagsschot. Die ene kans voor Dolberg moet wel altijd goal zijn", was hij streng. "Maar dat was het zowat."

"Ik denk niet dat het aan de mentaliteit lag, maar we waren slordig aan de bal. En we hadden veel te veel balverlies. We hadden moeite met de laatste pass omdat ze met veel aan hun eigen zestien stonden. Dat zullen we nog wel eens tegenkomen en dan moet die laatste pass beter zijn."

Geen al te beste generale repetitie voor de dubbele confrontatie met Union. Twee matchen die nu wel eens gewonnen moeten worden na zeven keer verlies op rij. "Goh, ik denk dat het een andere wedstrijd is. Maar we moeten het wel beter doen. Ik heb er zelf met Anderlecht nog niet tegen gespeeld, maar ik begrijp dat de fans een zege verwachten."