Riemer legt uit waarom hij Vazquez niet vroeger inbracht en waarschuwt zijn spelers al voor donderdag

Brian Riemer was niet de meest gelukkige trainer na de wedstrijd tegen OH Leuven. Als je twee weken hard geoefend hebt en dan zoiets op de mat legt, dan kan dat wel al eens gebeuren. De Deen klopte eens op tafel: "Donderdag zal het minstens twee niveaus beter moeten zijn!"

En daar is het meteen gevallen: de confrontatie met Union. Natuurlijk gaan de Brusselse buren ook niet met man en macht verdedigen zoals OH Leuven deed. Maar dat wil niet zeggen dat ze defensief niet even sterk staan. Union is immers een collectief, een blok.

"We zijn ontgoocheld, want het enige criteria dat we hadden voor de match tegen OHL was winnen. We hebben zeker die eerste helft offensief veel te passief gespeeld. De bal ging te veel achteruit, er waren weinig voorzetten... We gaven de verdedigers van Leuven 'an easy day at the office'."

"In de tweede waren we beter en gevaarlijker, maar dan was er een gebrek aan kwaliteit", aldus Riemer, die ons gelijk gaf dat Dolberg er alleen voor stond in de box. "We kwamen te kort in de laatste pass en er liepen veel te weinig jongens diep."

Onze opvolgvraag was dan: waarom niet Luis Vazquez een pak sneller brengen en hem naast Dolberg zetten? "Dat hebben we wel degelijk overwogen, maar op dat moment kwamen we wel in de aanvallende posities waar we wilden komen."

"We hebben geprobeerd om Thorgan dichter bij Kasper te krijgen en dat lukte ook wel. Maar ja, Dolberg werd te weinig aangespeeld en kon moeilijk bereikt worden. Leuven elimineerde de ruimtes tussen het middenveld heel goed en verdedigde sterk."