Alle hens aan dek: 'Spits Club Brugge krijgt voorkeur op Roma-spits en is verrassend op weg naar de uitgang van Jan Breydel'

Alle hens meer dan aan dek bij Club Brugge. Ferran Jutgla zou er plots kunnen gaan vertrekken. En dan hebben ze bij blauw-zwart misschien toch opnieuw een spits nodig en moeten ze alsnog de transfermarkt op. Of zal het zo geen vaart lopen?

De deal rond Arthur Vermeeren van Antwerp naar Atlético Madrid is nog niet rond, of daar zou al mogelijk de volgende vertrekker uit de Jupiler Pro League richting La Liga kunnen komen. Ferran Jutgla staat namelijk in de belangstelling.

Nog meer Pro League > LaLiga-geschuif op til na Vermeeren? Ferran Jutglà zou voor 8 miljoen (in schijven) naar Betis trekken van Club Brugge. Bronnen van binnen Betis claimen dat hij geprefereerd wordt op Azmoun van Roma en Iheanacho van Leicester. pic.twitter.com/TNdzphdFxQ — Michael Van Vaerenbergh (@mvanvaerenbergh) January 24, 2024

Volgens commentator Michael Van Vaerenbergh trekt Betis namelijk aan de mouw van de Spaanse spits, die voor vijf miljoen euro van Barcelona naar Club Brugge kwam. Nu zou de club uit Sevilla zo'n acht miljoen willen betalen voor hem.

Ze zouden de voorkeur aan Jutgla geven boven onder meer Azmoun van AS Roma, klinkt het op X. Dit seizoen zit de spits voorlopig nog maar aan 991 speelminuten bij Club Brugge. Daarin scoorde hij drie keer voor blauw-zwart.