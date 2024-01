Belgische doelpuntenmachine stokte: "Ik heb het moeilijk gehad met de druk bij deze club"

Cyriel Dessers is beginnen opleven bij Rangers. Niet toevallig sinds Philippe Clement er het roer overnam. De 29-jarige spits is zijn statistieken serieus aan het opkrikken. En hij geeft ook toe dat hij last had van de druk bij de Schotse topclub.

Dessers, ex-spits van onder meer OH Leuven en Genk, vond tegen Hibernian de netten. In de laatste acht wedstrijden zit hij aan vier goals en drie assists. Die cijfers kon hij de maanden ervoor niet voorleggen. "Er is altijd druk als je voor Rangers FC speelt", zei Dessers. "Dat heb ik vanaf het begin gemerkt. Ik heb daar ook met diverse mensen over gesproken. Maar op een gegeven moment moet je de druk omarmen. Anders ga je eraan onderdoor. Dat heb ik de laatste periode gedaan." Met dank aan Philippe Clement Maar nu kan hij ermee om. "Je moet de druk ook kunnen waarderen. Ik heb bij clubs gespeeld waar het de fans niet superveel uitmaakt of je gelijkspeelt of verliest. Maar dat wil je niet. Je wil die druk. Je wil mensen die betrokken zijn en alleen het beste voor de club willen." Met dank aan Philippe Clement. "Ik denk dat ik de afgelopen maanden ben gegroeid, vooral vanaf het moment dat de nieuwe trainer kwam. Je ziet het aan mijn statistieken, aan mijn prestaties, maar er komt nog meer. Ik hoop dat ik dat de komende weken en maanden kan laten zien."