'Engelse club wil ex-speler van Antwerp en KRC Genk wegkapen bij het Burnley van Vincent Kompany'

Bij Burnley lopen heel wat ex-JPL-spelers rond. Ze krijgen wel niet allemaal evenveel speeltijd van Vincent Kompany.

Eentje die op een zijspoor is beland is Manuel Benson. Hij speelde dit seizoen slechts vier wedstrijd bij Burnley, waarvan drie invalbeurten. De laatste tijd komt hij zelfs niet meer in de selectie voor.

Om meer speeltijd te krijgen zal er een oplossing moeten komen, en die bevindt zich misschien in de Championship. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Leeds United door willen drukken voor zijn komst. Op woensdag zouden er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen beide clubs.

Benson speelde lange tijd in België. Bij Antwerp stond hij 69 keer op het veld. Hij kon acht keer scoren en 11 assists geven bij de Great Old. Voordien speelde hij bij KRC Genk waar hij 16 wedstrijden speelde, zonder te scoren.